HIGHLIGHTS | Udinese e Atalanta non si fanno male: pari senza gol a Bergamo

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Udinese: non tante emozioni ma grande intensità al Gewiss Stadium di Bergamo

Pari senza reti nel secondo match del sabato di Serie A: Atalanta e Udinese non vanno oltre lo 0-0 nonostante una partita ben giocata da entrambe le squadre.

Parte bene l’Udinese che al 18′ si rende pericolosa con Lovric il quale, servito in corsa da Beto, cerca la porta difesa da Musso, ma la mira è imprecisa. Ci prova poi Beto, che al 28′ approfitta di uno svarione di Djimsiti per involarsi verso la porta, trovando però l’uscita di Musso a sbarrargli la strada. Sono le uniche emozioni del primo tempo, con l’Atalanta che prova a rendersi pericolosa con Hojlund e Koopmeiners, ma senza grandi risultati.

Nella ripresa prova a venir fuori la squadra di Gasperini: va a caccia del gol prima Ederson (entrato al posto dell’infortunato Koopmeiners) con un tiro da fuori. Poi doppia chance per Lookman: prima la parata di Silvestri, poi una conclusione imprecisa negano all’attaccante nigeriano la gioia del gol. Ci riprova l’Udinese con il solito Thauvin il cui tiro viene respinto da Musso. Nel finale grande occasione per Pasalic che prova a piazzarla, ma una deviazione salva l’Udinese che poco prima del 90′ deve ringraziare Silvestri per il prodigioso intervento sulla conclusione di Toloi.

Atalanta-Udinese: highlights, tabellino e classifica

ATALANTA-UDINESE 0-0

La classifica: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 42, Juventus 35, Bologna 35, Monza 32, Udinese 32 Torino 31, Fiorentina 28, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.