Sarà nerazzurro: post Lukaku da sogno, Milan superato

Il piano dell’Inter può vedere un clamoroso colpo in attacco: niente Lukaku, la caccia all’erede beffa Maldini

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ed i club sono già focalizzati sulle occasioni da cogliere per rinforzarsi in vista del prossimo anno.

Inter e Milan, si sa, nel corso degli anni hanno duellato tanto nel rettangolo verde quanto sui tavoli delle trattative. Un equilibrio totale tra nerazzurri e rossoneri in campionato che vede le vede dietro solo al Napoli lanciato verso il terzo tricolore della sua storia, mentre in ottica mercato qualcosa potrebbe accadere. E gli interessi comuni delle due dirigenze è ormai un fattore consueto, che spesso e volentieri quasi ciclicamente si presenta orchestrando appassionanti duelli per il colpo del momento. La chance ghiotta può arrivare direttamente dalla Premier League e riguardare l’attacco di Inzaghi e Pioli. Stando a quanto viene riportato oggi dal quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Liverpool e Roberto Firmino sarebbero ad un passo dal dirsi ufficialmente addio. La punta 31enne, in scadenza il prossimo 30 giugno con i ‘Reds’, avrebbe infatti rifiutato l’ultima proposta di rinnovo ed il suo addio alla squadra di Klopp pare solo questione di settimane.

Firmino in Serie A: derby Milan-Inter

Un approdo a zero, a Milano, è un’ipotesi ventilata ormai da mesi soprattutto per quanto riguarda il ‘Diavolo’. Attenzione, però, perchè l’Inter sembra fortemente intenzionata a servire una clamorosa beffa a Maldini e Massara.

Al di là del fatto che Firmino piaccia tanto all’Atletico Madrid, come filtrato dalla Spagna, è adesso l’Inter il club che potrebbe dare un’accelerata decisiva per la firma a zero dell’ex Hoffenheim. Un derby di mercato all’orizzonte, in vista di giugno, che può vedere quindi la società di Steven Zhang volare in pole position per la firma della punta brasiliana. A maggior ragione se Romelu Lukaku non dovesse rimanere ancora a Milano (attualmente, in una stagione estremamente deludente, è in prestito dal Chelsea). Situazione dunque in divenire con Firmino pronto ad ingolosire le milanesi: la sua partenza da Liverpool è praticamente certa. Son0o 26 le presenze stagionali dell’attaccante con la squadra inglese, con 9 reti e 4 assist vincenti all’attivo.