Futuro a Londra, ha già deciso: bandiera bianca per Juve e Roma

L’esterno offensivo nel mirino delle big europee ha dato il suo ultimatum, non ci sarà spazio per la Serie A nei prossimi anni salvo ripensamenti sulla Premier League

Non resta moltissimo tempo a disposizione per dare il suo contributo al Crystal Palace, prima di dire addio al club londinese al termine della stagione per far fede alla naturale scadenza di contratto. Il calciatore, già da tempo nel mirino di tante grosse squadre europee tra cui anche un paio di italiane, avrebbe però diramato il suo avviso generale sul mercato.

Stando a quanto riportato dai media inglesi di ‘talkSPORT’, l’esterno offensivo Wilfried Zaha sarebbe improntato a restare nella capitale inglese anche nel prossimo futuro. Su di lui ci sarebbe anzitutto l’attenzione spigliata di Mikel Arteta, da sempre suo sostenitore e voglioso di portarlo con sé all’Arsenal capolista.

Calciomercato, Zaha tra Premier e Serie A

“Anche il Chelsea ha dato un’occhiata su di lui in passato“, ha raccontato il corrispondente Alex Crook. “La carriera di Zaha nel Palace sta volgendo al termine, non ci sono le condizioni per prolungare il suo contratto. Il fatto che potrà essere un free agent lo potrebbe portare lontano, anche in un top club“, ha continuato il giornalista.

Che sia Arsenal o Chelsea, dunque, non è ancora noto. Eppure Juventus e Roma continuano a monitorare la situazione di Zaha con la speranza di poter tamponare le eventuali perdite future, tra Zaniolo già al Galatasaray e Di Maria incerto.