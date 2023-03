Szczesny-Juve, il matrimonio può interrompersi a giugno: ecco chi al suo posto

Il portiere slovacco potrebbe dire addio in estate. Sirene inglesi in arrivo per lui. Svelato il nome del suo possibile sostituto

E’ vero, la Juventus non starà affrontando un periodo particolarmente brillante sul piano societario ma di certo può, comunque, consolarsi per via dell’ottimo momento di forma che sta vivendo sul campo.

Quattro vittorie su quattro nelle ultime uscite di campionato e, addirittura, 14 reti messe a referto dai bianconeri nelle scorse sei gare complessive tra Serie A ed Europa League. Il tecnico Massimiliano Allegri aveva, infatti, scherzato nel corso delle ultime settimane sul fatto che suo nipote gli avesse chiesto di non vincere più per 1-0 le partite, col cosiddetto ‘corto muso’ per intenderci, e a quanto pare è subito stato accontentato. La Juventus è, non a caso, passata da quel tredicesimo posto in campionato – a causa di quella famosa penalizzazione da 15 punti, chiaramente – sino al settimo (dove dista di sole sei lunghezze dall’Atalanta).

Non c’è dubbio, ci sono ancora quattordici gare da disputare e questo vuol dire che per la ‘Vecchia Signora’ c’è ancora tutto il tempo necessario per provare a ridurre, sempre più, quel distacco. Per il resto si sa, i bianconeri restano un osso duro anche sul mercato ed è per questo che non vogliono lasciare nulla al caso. A poter fare le valigie, infatti, a giugno – eccezion fatta per Paredes e qualche altro – potrebbe esserci anche Wojciech Szczesny. Il portierone polacco ha un contratto che lo vede legato al fianco della Juve sino al prossimo 2024 ed è per questo che, pur di non rischiare di perderlo a zero l’anno successivo, Gianluca Ferrero e i suoi potrebbero optare per cederlo con un anno d’anticipo. Ecco svelato da qui il nome del suo possibile sostituto.

Calciomercato Juve, diversi club di Premier su Szczesny: rispunta fuori la pista Vicario

Wojciech Szczesny potrebbe dire addio all’Italia per riabbracciare, da punto e accapo, la Premier League: campionato in cui aveva già militato al cospetto dell’Arsenal diversi anni fa. Su di lui ci sarebbero, non a caso, due-tre società inglesi interessate a poterne acquisire i diritti alle sue prestazioni sportive che, ad oggi, si stimano attorno ad un valore complessivo da circa 15 milioni di euro.

Ad esserne preoccupata di questa situazione è, in primis, la Juventus: club che qualora dovesse salutare, a tutti gli effetti, l’ex Roma potrebbe finire per fiondarsi immediatamente su Guglielmo Vicario. L’estremo difensore ‘made in Italy’ si è messo in luce nell’ultimo anno e mezzo di Serie A, al fianco dell’Empoli, dove ha già totalizzato 14 clean-sheet complessivi tra questa e la passata stagione. Il classe ’96 piace a diversi club, Napoli incluso, e ha una valutazione attorno ai 20 milioni di euro. A farla breve, insomma, il piano dei bianconeri potrebbe essere quello di provare a mettere le mani sull’ex Cagliari portandolo a Torino al fianco di Perin.