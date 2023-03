Niente riscatto e torna alla Juve: obiettivo in Serie A

Il centrocampista non ha impressionato Potter e farà rientro alla base in estate, prima di essere reinserito sul mercato delle big internazionali: occhi anche dal Milan

La Juventus dovrà gestire i rientri di Arthur dal Liverpool e Zakaria dal Chelsea la prossima estate. Nessuno dei due calciatori, infatti, dovrebbe essere riscattato dalle rispettive squadre di Premier League. Se da un lato il destino del brasiliano sembra molto incerto per via delle troppo poche pretendenti al suo seguito, a causa dell’elevato costo del cartellino; dall’altro lo svizzero potrebbe avere vita più facile.

Sicuramente quest’ultimo non ha impressionato il tecnico dei ‘Blues’, Graham Potter. Ha giocato meno di quel che si aspettava e la concorrenza nel ruolo ha tarpato le sue ali in diverse occasioni. A giugno farà rientro a Torino, ma non farà parte della rosa bianconera del futuro a meno di clamorosi capovolgimenti di programma. Massimiliano Allegri spingerà per la sua cessione a titolo definitivo, e questa volta ci sarebbe l’interesse anche dalla Serie A.

Calciomercato, Zakaria al Milan: idea post Chelsea

Il Milan, infatti, potrebbe essere una delle potenziali pretendenti al cartellino del centrocampista box-to-box dalla grande velocità e dalla prorompente prestanza fisica. Una sorta di Kessié rivisitato, con qualità differenti ma lo stesso approccio mentale alle partite.

Zakaria potrebbe costare indicativamente 20 milioni di euro, un buon gruzzoletto per aiutare la Juventus a rimpinguare i deficit di bilancio saltati fuori a seguito delle criticità societarie.