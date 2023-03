Vlahovic fuori dalla Juventus: la strada è già tracciata

Dusan Vlahovic sempre più fuori dalla Juventus, per il bomber serbo la strada sembra già essere tracciato: ecco le mosse bianconere per il suo addio

Un’altra prestazione sottotono e poco servono le parole di Massimiliano Allegri nel post gara. Dusan Vlahovic vive una stagione tormentata e Roma-Juventus ne ha dato ennesima dimostrazione. Il bomber serbo ha le polveri bagnate, cosa che agli attaccanti ogni tanto capita, ma ciò che preoccupa maggiormente è che sembra essere fuori dal gioco bianconero.

Ed allora, anche in virtù della situazione che vive il club, pensare ad un suo addio a fine stagione è tutt’altro che un’idea da scartare a priori, anche perché di squadre interessate ce ne sono diverse. C’è il Bayern Monaco, ad esempio, che punta ad acquistare un vero numero 9 in estate, dopo una stagione trascorsa senza un vero sostituto di Lewandowski. La solita Premier League è sullo sfondo con tanti club che hanno la necessità di mettere le mani su un attaccate che garantisca tanti gol: Manchester United, ma anche il Chelsea ha bisogno di un bomber, come pure l’Arsenal, senza dimenticare il Newcastle che sta lottando per la Champions e il Tottenham se Kane dovesse andare via.

Calciomercato Juventus, quanti club su Vlahovic: la situazione

Tanti interesse ma, al momento, nessun affondo concreto. La Juventus sarebbe pronta a farlo partire davanti ad una proposta di almeno 80 milioni di euro, una cifra che ‘spaventa’ il Bayern Monaco che non considera Vlahovic una prima scelta (lo è invece Kane).

Il numero 9 bianconero piace in Premier League, ma anche in questo caso il suo nome non è in cima alle preferenze dei diversi club. Non lo è, ad esempio, per il Manchester United che – come il Bayern Monaco – ha Kane tra gli obiettivi principali, così come non è una priorità per il Chelsea, altro club che avrebbe i giusti argomenti economici per convincere la Juve a cedere Vlahovic. Riflessioni comunque in corso: il futuro del serbo potrebbe essere lontano da Torino. Serve l’offerta giusta per dare il via libera alla sua cessione. Bayern, Premier e non solo valutano.