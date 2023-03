Riecco Donnarumma, clamoroso ritorno: cosa sta succedendo

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società iniziano a programmare il prossimo calciomercato estivo.

Tra le società più attive troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Allegri in estate. Il reparto che la dirigenza della vecchia signora intende rinforzare è la porta, visto il possibile addio di Szczesny al termine della stagione. A tal proposito, il grande obiettivo sembra essere già stato individuato dalla società bianconera.

Possibile ritorno in Italia per Donnarumma: la Juventus ci pensa

Come detto, nonostante le mille difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sembra intenzionata a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, il portiere individuato dalla Juventus per raccogliere l’eredità di Szczesny è Gianluigi Donnarumma, classe 1999 del Paris Saint Germain. L’ex portiere rossonero è uno dei calciatori più criticati dalla stampa e dai tifosi e, per questo motivo, potrebbe decidere in comune accordo con la società di cambiare aria al termine della stagione. Vista la situazione non proprio felice del portiere azzurro a Parigi, la Juventus ci starebbe seriamente pensando, tanto che nei prossimi mesi potrebbe avviare i colloqui con il club parigino per capire la fattibilità dell’operazione. Si tratterebbe di un colpo importante per la vecchia signora, da sempre interessata al ragazzo. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Juventus che proverà a regalare il grande colpo ai propri tifosi.