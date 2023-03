Salta l’affare di Ausilio: il più deluso è Calhanoglu

Ausilio ha ricevuto un’altra batosta direttamente dal mercato. Il giocatore non partirà, lasciando i nerazzurri con un pugno di mosche

La squadra diretta da Simone Inzaghi si trova nuovamente alle prese con un destino avverso. Questa proprio non ci voleva, considerando il periodo in cui è essenziale portarsi avanti col lavoro. Purtroppo però questo capovolgimento di trama ha cambiato tutte le carte in tavola.

Non è un mistero il fatto che i nerazzurri siano alle prese con l’enigma del centrocampista. Enigma che, ad oggi, non sembra presentare alcun tipo di soluzione. Ci vorrebbe infatti un giocatore atipico, in grado di dare sostanza ma anche qualità all’occorrenza.

Il profilo ideale era stato pescato direttamente dai cugini milanesi, come già avvenne con Hakan Calhanoglu in principio. La situazione attuale questa volta è leggermente diversa, considerando soprattutto il tenore della trattativa. Lo stesso giocatore da questo ennesimo risvolto si è mostrato parecchio deluso.

O almeno, questo è ciò che si può ipotizzare. Il centrocampista turco ha stretto un ottimo legame con alcuni dei suoi ex compagni di squadra. E questa simpatia reciproca non è mai venuta a mancare. Nemmeno in virtù del suo passaggio in quella che è la squadra rivale della Milano rossonera. Le condizioni da questo punto di vista sono dunque favorevoli.

Ormai tutti sanno che Franck Kessie è di proprietà del Barcellona. Club che lo ha fortemente voluto per poter risanare la propria situazione tecnica. Soprattutto a centrocampo, reparto che più di tutti necessitava di qualche rinforzo atipico rispetto a quella che è sempre stata l’identità blaugrana.

Ebbene, ad oggi questa diversità è divenuta finalmente realtà. L’ivoriano si è ambientato perfettamente nel club spagnolo. Sotto la guida di Xavi sta bene e alle volte riesce anche ad essere decisivo.

Kessie gela Ausilio: non lascerà la Spagna

La batosta ricevuta da Ausilio riguarda proprio un ex rossonero. In passato si era parlato di come il giocatore fosse nel mirino dei nerazzurri. Ma di fatto questa pista dovrà ben presto essere abbandonata per cause di forza maggiore. Il centrocampista non lascerà la Spagna.

Il sito spagnolo Fichajes ha riportato il fatto che Kessie non sia in vendita. La beffa rimane tale soprattutto per Hakan Calhanoglu, molto amico del giocatore a tal punto da avergli consigliato di tornare a Milano. Questa volta unendosi ai nerazzurri. Considerando il fatto che l’ivoriano sia un pupillo di Ausilio, qualcosa sarebbe potuto nascere.

Purtroppo però così non sarà.