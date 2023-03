Accordo con l’Inter: Marotta dà un dispiacere a Conte

L’Inter continua a lavorare in ottica futura. L’ad Beppe Marotta è pronto alla chiusura di un nuovo accordo per il top: addio Tottenham

La società nerazzurra starebbe già programmando la prossima stagione. L’obiettivo è quello di arrivare ai quarti di Champions League in attesa della sfida di ritorno da giocare in casa del Porto dopo la vittoria di misura a San Siro. In campionato il Napoli è distante 15 punti nonostante la sconfitta contro la Lazio della compagine partenopea: le prossime partite saranno già decisive in ottica Scudetto. I nerazzurri dovranno consolidare la seconda posizione in classifica per allungare sulle dirette concorrenti in vista della qualificazione alla prossima Champions League.

Come svelato da Football Insider, Stefan de Vrij sarebbe ad un passo nel rinnovare con l’Inter dopo alcuni colloqui con il manager del Tottenham Antonio Conte. Sulle sue tracce ci sono stati anche due top club europei, come Tottenham e Atletico Madrid che hanno chiesto a lungo informazioni per l’esperto difensore olandese. Il suo contratto con i nerazzurri è in scadenza in estate, ma la trattativa per il rinnovo contrattuale prosegue a gonfie vele per un prolungamento di almeno due anni con l’Inter.

Inter, de Vrij verso il rinnovo: colpo Marotta

L’Inter è sempre al lavoro per chiudere gli affari del futuro: novità importanti nelle prossime settimane per le questioni prettamente di calciomercato.

Gli ultimi cinque anni sono stati di crescita esponenziale con de Vrij che ha sposato il progetto dell’Inter dopo aver detto addio alla Lazio. Con lo stesso Conte ha vissuto una stagione memorabile culminata con il trionfo dello Scudetto: lo stesso allenatore italiano è un suo vero ammiratore e lo avrebbe voluto con sè a Londra per farlo giocare nel suo sistema difensivo classico a tre. L’Inter potrebbe chiudere presto per il rinnovo contrattuale dell’esperto centrale olandese, che è ancora voglioso di continuare ad esprimersi su grandi palcoscenici in campo internazionale.