Stufo della panchina: ora Mourinho sfida Allegri

Nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da giocare, ci sono società che sembrano già proiettate alla prossima sessione estiva di calciomercato.

Tra le più attive in questo senso troviamo Roma e Juventus, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto che i due club intendono rinforzare è la difesa, che necessità di ritocchi importanti. La Juventus, nonostante le difficolta legate al caso plusvalenze, sta studiando vari profili, considerando anche il futuro in dubbio di Bonucci. La Roma, invece, rischia di perdere Smalling, visto che al momento non si hanno novità in merito ad un possibile rinnovo di contratto. A tal proposito, un profilo interessante è stato individuato dalle due dirigenze in Premier League.

Tomiyasu vuole giocare: Juventus e Roma ci pensano

Come detto, Juventus e Roma sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore individuato dalle due squadre per rimpolpare il reparto arretrato è Takehiro Tomiyasu, giapponese classe 1998 dell’Arsenal. Il ragazzo, vista la panchina che spesso gli regala Arteta, sembra intenzionato a lasciare Londra al termine della stagione, in modo da poter giocare con più continuità. Proprio per questo, Juventus e Roma sembrano molto interessate, tanto da monitorare costantemente la situazione del difensore ex Bologna. Il classe 98 gradirebbe un ritorno in Italia, specie se in una big che disputa le coppe europee. La qualificazione nelle competizioni europee, infatti, sarà fondamentale per cercare di imbastire una trattativa con i Gunners. Gli inglesi, infatti, acquistarono il calciatore dai rossoblu per circa 18 milioni di euro, e per lasciarlo partire potrebbero chiedere una cifra importante. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad accendersi, con Tomiyasu che potrebbe riabbracciare l’Italia dopo soli due anni dal suo addio.