Di Maria e non solo, è deciso: così la Juve li perde entrambi

Angel Di Maria e un altro giocatore alquanto rilevante di proprietà della Juventus potrebbero lasciare il club bianconero: destino segnato

La sconfitta per mano della Roma di José Mourinho complica ulteriormente la situazione in casa Juventus. All’Olimpico la truppa guidata da mister Massimiliano Allegri non è riuscita ad abbattere il muro giallorosso, con i capitolini che alla fine hanno avuto la meglio grazie alla rete a firma Gianluca Mancini.

Fondamentale adesso rialzarsi immediatamente, tornando alla vittoria già nel prossimo match contro il Friburgo. Allo stato attuale delle cose, però, appare molto difficile raggiungere il traguardo Champions. E dalla partecipazione o meno alla prossima edizione della massima competizione europea dipenderà anche il calciomercato ovviamente. Alcuni elementi importanti della rosa bianconera, infatti, potrebbero dire addio senza la coppa dalle grandi orecchie. E il riferimento, a questo proposito, è soprattutto ad Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il futuro dei due calciatori di spessore in questione dipende strettamente dalla Champions. Entrambi, senza qualificazione, sembrano destinati ad abbandonare la nave torinese per intraprendere una nuova avventura altrove. Il centrocampista francese presenta la stessa scadenza del contratto dell’attaccante argentino, ossia giugno 2023. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, preferirebbe ovviamente trattenerli, dato che si tratta di pedine in grado di fare la differenza e incidere parecchio nell’ecosistema juventino.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Di Maria legati alla Champions

Ma le trattative per i rinnovi non sono assolutamente semplici, anche per via dei corteggiamenti da parte dei club esteri. La mezz’ala riscontra non poco interesse in particolare in Premier League, il campionato dove Rabiot desidera sperimentare le proprie qualità (come dichiarato più volte dal calciatore stesso).

E pure Di Maria alletta particolarmente numerose società fuori dai confini italiani. D’altronde, in estate potrebbe esserci la possibilità di prendere sia il ‘Fideo’ che il centrocampista transalpino a parametro zero. Il che non sarebbe affatto male. Non resta che attendere l’evolversi della stagione della Juventus, che proverà in tutti i modi a ritagliarsi un posto in Champions nella prossima annata. Molto dipenderà pure da come andranno avanti le inchieste sportive e, in tal senso, si attende la decisione sul ricorso presentato dal club di Exor per la penalizzazione di 15 punti, inflitta nel corso del processo plusvalenze. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.