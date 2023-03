Vlahovic, solo 50 milioni: la Juve può scegliere

Il centravanti bianconero resta papabile sul mercato, con la Premier League in sottofondo. Un club avrebbe l’offerta in mano ma la Juventus pretende equità

Da come era stato etichettato prima di fare il passo decisivo alla Juventus, Dusan Vlahovic sarebbe stato un talento indiscusso della formazione bianconera. Tra i migliori nel suo ruolo a livello internazionale. Ed effettivamente qualcosa di buono l’ha fatta vedere eccome.

È un centravanti completo, dotato tecnicamente e dal grande fiuto del gol. Ha dalla sua la giovane età e tante prospettive, ma nell’ultimo periodo sta peccando di continuità di rendimento. Forse perché troppo coinvolto dall’instabilità emotiva dell’ambiente a seguito dello scandalo plusvalenze, forse perché limitato da qualche problemino fisico che ancora oggi lo perseguita a fasi alterne.

Il serbo sta adesso diventando un problema da superare, sia per il tecnico Massimiliano Allegri che per la dirigenza della Juventus. Non segna e la sua valutazione di mercato potrebbe presto calare, a tal punto da attirare su di sé anche altre pretendenti. Ben più di quelle già presenti. Questo momento sarebbe dunque da sfruttare, per lasciarlo partire nel caso in cui questa evenienza fosse ritenuta necessaria. In Premier League smania soprattutto il Chelsea, ormai ghiotto di fuoriclasse da ogni parte del mondo. I ‘Blues’ avrebbero però letto la strategia bianconera e non sarebbero disposti a sborsare più di 50 milioni di euro cash per lui. Una formula che non fa affatto impazzire.

Calciomercato, via Vlahovic e mossa Chelsea: la Juve ci pensa

Per questo motivo la dirigenza londinese potrebbe anche prendere in considerazione di giocare come contropartita tecnica in aggiunta il cartellino di Loftus-Cheek o Kovacic, a discrezione della Juventus.

In questo caso un profilo come il croato non dispiacerebbe affatto ad Allegri, tenuto conto che dovrà mettersi d’impegno per ricostruire un reparto mediano destinato a cambiare drasticamente il prossimo anno. Rappresenterebbe il primo tassello utile verso la rinascita, dopo tanti anni di vani inseguimenti.