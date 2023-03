Firmino, offerta monstre in arrivo: l’Inter non può nulla

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione si appresti ad entrare nella sua fase più calda.

Uno dei calciatori che potrebbe cambiare aria in estate è l’attaccante brasiliano del Liverpool Roberto Firmino. Il classe 1991, autore di dieci reti in 27 partite disputate in questa stagione, vedrà scadere il proprio contratto con i reds al termine della stagione, e al momento non ci sono novità in merito ad un possibile rinnovo. Vista la situazione contrattuale due top club europei, Inter e Barcellona, hanno mostrato grande interesse per l’attaccante, che potrebbe essere affascinato da una nuova avventura. La paura più grande, però, stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita.

Firmino, tra l’Inter e il Barcellona spunta l’Arabia Saudita: offerta monstre in arrivo

Come detto, vista la scadenza del contratto fissata per l’estate, Roberto Firmino potrebbe salutare il Liverpool al termine dell’attuale stagione.

L’Inter e il Barcellona, vista la grande occasione di prenderlo a parametro zero, lo hanno individuato per rinforzare il proprio reparto avanzato. i nerazzurri, infatti, complice il futuro incerto di Dzeko e Lukaku, reputano l’attaccante brasiliano il profilo ideale per aggiungere esperienza e qualità alla squadra. La paura più grande, però, è rappresentata dall’Arabia Saudita, con qualche club che sembra pronto a fare sul serio. Nelle prossime settimane, al calciatore potrebbe pervenire un’offerta monstre, che potrebbe convincerlo ad approdare nella Lega saudita professionistica. Dopo il grande acquisto messo a segno con Cristiano Ronaldo, il campionato arabo sembra pronto a piazzare un altro grande colpo. L’avventura di Roberto Firmino ad Anfield sembra giunta ai titoli di coda dopo otto anni dal suo arrivo.