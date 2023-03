“Affare fatto”: così Sarri spiazza il Napoli

Il calciomercato estivo vedrà diverse sorprese in Serie A: la decisione di Sarri lascia stupito anche il Napoli

Una stagione che sta regalando conferme quella di Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più primo e sempre più lanciato verso il terzo scudetto della storia azzurra mentre le milanesi, oltre a Roma e Lazio, sono dietro pronte ad inseguire.

Ma le attenzioni delle big è tutta già per il calciomercato e la sessione estiva che tra pochi mesi raprirà ufficialmente i battenti. Chi potrebbe sorprendere durante l’estate è la Lazio di Maurizio Sarri che, terza in campionato e reduce dal ko in Conference League nella gara degli ottavi di finale all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar. Per i biancocelesti adesso ci sarà da lavorare in attesa di scendere in campo per il match di ritorno e sperare nel passaggio del turno. Sabato sera ci sarà Bologna-Lazio ma intanto il ds Tare è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. E tra le priorità del club capitolino vi sarà il rinforzare un attacco che spesso e volentieri ha visto Immobile fermo ai box. Un pilastro troppo importante in una posizione che la Lazio non può permettersi di lasciare più sguarnita.E, in tal senso, sono al vaglio diversi nomi per rimpolpare il reparto avanzato a disposizione di Sarri per l’anno prossimo.

Simeone alla Lazio: “Sarri dice no”

Sono circolate voci, stando a quanto viene riportato da ‘Radio Radio’, secondo cui la Lazio avrebbe virtualmente chiuso l’acquisto di Giovanni Simeone dal Napoli.

Il giocatore argentino è arrivato in Campania in prestito con obbligo di riscatto dall’Hellas Verona ma il suo impiego non è stato poi così costante. Nonostante sembrerebbe essere stato trovato l’accordo per l’acquisto, un’operazione ormai vicina ai dettagli, secondo l’emittente radiofonica a dire no è stato Maurizio Sarri. Il tecnico non ritiene Simeone il tipo di attaccante adatto al suo gioco e per questo, con ogni probabilità, l’operazione non si concretizzerà durante l’estate.