Non è più intoccabile: così la Juve prende Donnarumma

Gianluigi Donnarumma torna ad essere un obiettivo della Juventus: una pazza idea per la prossima estate, il colpo che non t’aspetti in casa bianconera

In estate arriverà la vera rivoluzione per la Juventus con innesti e cessioni eccellenti. La dirigenza bianconera è già al lavoro per programmare le prossime stagioni. Da monitorare costantamenteil fronte calciomercato per arrivare a sondare obiettivi di primo piano: Donnarumma potrebbe lasciare a sorpresa il PSG, la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata.

Il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, potrebbe pensare anche all’addio in estate visto il suo contratto in scadenza nel 2024. All’interno ci sarebbe anche l’opzione per i prossimi 12 mesi e ha collezionato anche 200 presenze in bianconero. Massimiliano Allegri è molto contento dell’estremo difensore polacco: all’epoca fu confermato dall’allenatore livornese come rivelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” dicendo anche addio a Gianluigi Donnarumma, che poi si è trasferito a parametro zero al PSG.

Juventus, la pazza idea chiamata Gigio Donnarumma

Il polacco potrebbe così accettare una nuova destinazione nei top campionati europei, soprattutto se la Juventus non dovesse giocare le Coppe: il suo sostituto sarà sicuramente un profilo italiano. Al primo posto troviamo in cima alla lista della spesa il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, per poi passare alla Cremonese per sondare la pista che porta a Marco Carnesecchi.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, è sempre viva la suggestione chiamata Donnarumma, ma non ci sarebbe una vera trattativa al momento. L’obiettivo della società bianconera è quello di abbassare i costi, ma il portiere italiano potrebbe essere visto come un investimento a lungo termine visto che ha compiuto da pochi giorni 24 anni. Al Paris Saint-Germain non sembra più intoccabile a causa di numerose incertezze tra i pali: ora è possibile anche il suo ritorno in Italia. Tutto dipenderà dal futuro di Szczesny, con un intreccio da urlo proprio con il top club parigino.