Giuntoli futuro in bilico, big su di lui: il Napoli ora trema

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sono già proiettate alla programmazione di quella successiva.

Tra queste troviamo il Barcellona che, oltre ad essere intenzionato a rinforzare la rosa a disposizione di mister Xavi, sta valutando possibili nuovi innesti nel quadro dirigenziale. Ad essere in forte dubbio nel club blaugrana, infatti, è il direttore Mateu Alemany, che potrebbe lasciare il club al termine dell’attuale stagione. Qualora ciò si verificasse, il Barcellona avrebbe individuato in Cristiano Giuntoli il profilo ideale per sostituirlo.

Idea Giuntoli per il Barcellona: il Napoli trema per i big

Come detto, il Barcellona sembra già iniziare a programmare la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda i ruoli in dirigenza.

Il direttore Mateu Alemany, infatti, non è certo della permanenza, con la società blaugrana che sembra già guardarsi intorno. Il preferito dagli spagnoli è Cristiano Giuntoli, attualmente al Napoli. La grande stagione con i partenopei e, soprattutto, i grandi calciatori portati in Campania, non sono passati inosservati agli occhi dei grandi club europei, che ora potrebbero cercare di strapparlo al club di De Laurentiis. Qualora il Barca riuscisse a portare Giuntoli in Spagna, potrebbe tentare di strappare i grandi big al Napoli. Questa situazione non rende tranquillo il patron azzurro, chiamato ad intervenire prima che le grandi d’Europa si facciano realmente avanti. La pianificazione della prossima stagione sembra già entrare nel vivo, con il Napoli che potrebbe perdere Giuntoli e, forse, qualche big che sta facendo sognare l’intera città.