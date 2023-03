Assalto bianconero, il Milan trema: colpo da sogno

La prossima estate la firma coi bianconeri pare sempre più probabile: Milan e non solo ko, così arriva la stella

Poche ore al ritorno in campo per il Milan di Stefano Pioli che, dopo il ko a sorpresa contro la Fiorentina, è volato a Londra per affrontare il Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I rossoneri, al di là del campo, stanno già valutando, così come le altre big del calcio italiano, le mosse in vista di una bollente estate di mercato. Tra le priorità vi è chiaramente l’attacco, da puntellare per diverse ragioni. Da Leao, che potrebbe dire addio a giugno, fino a De Ketelaere che ha deluso le aspettative. Ma uno dei nomi che è destinato a far parlare di sè durante il prossimo calciomercato estivo è certamente quello di Mason Mount. Il trequartista inglese, 24 anni, è in scadenza tra meno di un anno e mezzo con il Chelsea ed il suo futuro potrebbe essere ben lontano da Londra. Perchè a Mount, che quest’anno ha collezionato 32 presenze, con 3 gol e 6 assist vincenti tra Premier League e coppe, pensa da tempo il Liverpool. I ‘Reds’ non hanno intenzione di rimanere a lungo in questo deludente limbo e dall’anno prossimo, la volontà di un rilancio per la squadra di Klopp sarà perentorio. I ‘Reds’ stanno valutando quindi da tempo il possibile assalto al gioiello classe 1999, a maggior ragione se dovesse finire per non prolungare con i ‘Blues’.

Mount firma in estate: addio Chelsea

Se infatti Mount non rinnovasse col Chelsea, la sua partenza ad un anno dalla scadenza sarebbe praticamente scontata. E a lui penserebbe anche un’altra super potenza dal punto di vista economico.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, pure il Newcastle avrebbe intenzione di provare ad accelerare per l’acquisto del nazionale inglese al termine dell’attuale stagione. A Mount, in Serie A, hanno pensato tra le altre anche Juventus e Milan anche se, ora come ora, le chances che il trequartista approdi nel calcio italiano sembrano ormai ridotte al lumicino. Nonostante gli esborsi dei mesi passati, quindi, i ‘Magpies’ potrebbero mettere a segno un altro grande colpo per l’attacco. Con Mount in bianconero, sarebbero diversi i club a rimanere a bocca asciutta dopo aver sognato la firma del gioiello 24enne.