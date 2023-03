Conte alla Roma: c’è già il primo acquisto

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, impegnato nella sfida di ritorno contro il Milan: futuro alla Roma, idea con il suo pupillo

Il Tottenham guidato da Antonio Conte cercherà di arrivare fino in fondo anche in Champions League. L’allenatore italiano dovrà affrontare il Milan a Londra nella sfida di ritorno della massima competizione europea riservata ai club. L’ex tecnico di Juventus e Inter vorrebbe tornare nuovamente in Serie A per avvicinarsi alla sua famiglia che non si è trasferita con lui in Inghilterra.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di Antonio Conte, questa volta accostato alla Roma. Josè Mourinho ha fatto tornare l’entusiasmo nell’ambiente giallorosso, ma ora servirebbe un passo in avanti per tornare a conquistare trofei importanti. Il profilo dell’allenatore italiano sarebbe così finito sul taccuino della dirigenza capitolina, pronta a dire addio a Josè Mourinho, che ha sempre contatti con le big della Premier League. In estate potrebbe arrivare una rivoluzione tra top manager: in primis, ci sarebbe Conte pronto ad avvicinarsi a casa alla guida di una compagine suggestiva come quella giallorossa. Ora vuole completare l’opera alla guida del Tottenham arrivando a fine stagione per raggiungere ogni obiettivo prefissato dalla società inglese.

Conte, Bentancur la pazza idea a centrocampo

Insieme all’allenatore italiano, potrebbe tornare in Serie A il centrocampista uruguaiano, Rodrigo Bentancur, arrivato in Italia vestendo la maglia della Juventus. Poi il trasferimento agli Spurs per tornare a splendere dopo stagioni altalenanti: al momento è ai box per un grave infortunio, per lui la stagione sembra ormai già finita in anticipo.

Il giocatore sudamericano sarebbe un profilo importante per rinforzare il centrocampista a disposizione di Conte, in caso di arrivo del top manager italiano. Per costi è un po’ complicato il trasferimento del centrocampista uruguaiano, che potrebbe così continuare la sua avventura in Premier League.