Vlahovic può dire addio con lo scambio: offerta monstre in arrivo

Il 9 bianconero è finito sul taccuino di numerosi ed importanti club europei. Affare shock in arrivo dall’estero con un Campione d’Europa nel mezzo dell’operazione

Nonostante il periodo forzato di stop, che l’ha costretto a non poter scendere in campo al fianco della Juventus dallo scorso ottobre sino all’inizio del nuovo anno, Dusan Vlahovic è stato in grado di arrivare in doppia cifra ancor prima che arrivassimo a metà marzo.

Già 10 reti e 4 assist messe a referto in stagione dal fortissimo centravanti serbo che fa gola non soltanto in Italia, ma soprattutto all’estero. L’attuale numero 9 bianconero non ha bisogno di presentazioni e a dirlo sono proprio i suoi numeri. A parlare è, non a caso, il suo curriculum: secondo cui si legge che Dusan Vlahovic ha totalizzato in questi ultimi anni trascorsi al fianco di Fiorentina e Juventus la bellezza di 68 reti e 14 assist. Sinonimo che il classe ’00 è in grado non soltanto di fare gol, ma di mettersi anche al servizio della propria squadra. Per quanto possa piacere o meno all’interno degli schemi di Allegri, poi, è innegabile il fatto che Vlahovic rappresenti, ad oggi, uno dei talenti più cristallini che l’intero calcio europeo abbia. Lo testimonia anche il paragone con Erling Haaland, per certi versi discutibile, attuato da alcuni addetti ai lavori nel recente passato. Ad ogni modo, quindi, aumenta sempre più il numero delle pretendenti per il serbo. Tra queste, vi è anche il Psg: club che starebbe già pensando di poter riporre un clamoroso scambio sul tavolo della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juve, Psg pronto a poter fare follie per Vlahovic: possibile scambio con Verratti più soldi

Tra le tante società interessate a Dusan Vlahovic, c’è anche il Psg che potrebbe tentare un nuovo assalto al serbo nella prossima estate.

La chiave del tutto potrebbe essere Marco Verratti. Il forte centrocampista ‘made in Italy’ si è reso protagonista in negativo di un errore che ha valso il momentaneo 1-0 in favore del Bayern Monaco nella serata di mercoledì (col match che è poi terminato per 2-0 in favore dei bavaresi). A parlare è stato il verdetto finale: tra la gara d’andata e quella di ritorno, il risultato ha sorriso in favore dei tedeschi per 3-0. Il che vuol dire Nagelsmann agli ottavi e parigini, per il secondo anno consecutivo, fuori agli ottavi di finale. A prescindere da questo però, per quanto Verratti debba considerarsi un giocatore di assoluto valore, il Psg potrebbe pensare di offrirlo in cambio di Dusan Vlahovic. Assieme a lui, poi, Al Khelaifi e i suoi potrebbero arrivare a proporre a beneficio della Juventus anche un ricco assegno in questa presunta operazione.