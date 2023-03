Il Milan pesca in Brasile: duello con i blaugrana

Il Milan per la sua prossima campagna acquisti vuole partire direttamente dal Brasile. Ma occhio alla concorrenza dei blaugrana

Il calciomercato dei rossoneri deve per forza di cose partire da un nome per l’attacco. La situazione di rinnovo di Giroud non porta ad alcuna garanzia per il momento, nonostante il giocatore sembri intenzionato a voler restare a Milano.

Ragion per cui la dirigenza si è messa in moto per cercare un nuovo nome. Che possa ovviamente dare qualità al reparto offensivo. Cosa non facile, considerando che le alternative a basso costo non sono poi così tante. Ma un nome che ha catturato l’interesse della società c’è eccome. E proviene direttamente dal Brasile.

Ci sono anche tanti altri club che si trovano nella stessa situazione del Milan. Uno di questi è il Barcellona, alle prese con delle mancanze a cui dover sopperire il prima possibile. Un sostituto ideale per Robert Lewandowski potrebbe essere proprio un obiettivo che farebbe comodo anche ai rossoneri.

Si tratta di un giocatore di giovane età, ma con delle caratteristiche tecniche da vero veterano. Appena 18 anni di età, e già tutta Europa sogna di vederlo con la maglia della propria squadra preferita: ecco Vitor Roque.

Vitor Roque conteso da Milan e Barça

Il duello tra Milan e Barça per potersi garantire le prestazioni di Vitor Roque è in una fase ancora embrionale. Stando a quanto riporta il sito sportivo Diariogol, l’attaccante classe 2005 è il profilo ideale per sostituire un domani il bomber polacco.

Per la prossima finestra di mercato Laporta è intenzionato ad affondare il colpo, ma i rossoneri non vogliono mollare la presa.