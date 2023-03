“Ingiustificabile, serve un grande allenatore”: Inzaghi adesso trema

L’Inter si lecca le ferite dopo il ko contro lo Spezia: al centro di durissime polemiche ancora una volta il tecnico Simone Inzaghi

Oggi alle 18 il Napoli del grande ex Luciano Spalletti può allungare, nuovamente. 18 punti sono tantissimi e l’Inter, probabilmente, ha ceduto definitivamente in un’improbabile rimonta scudetto.

Il tracollo in casa dello Spezia ha lasciato esterrefatti, lo stesso Inzaghi è apparso decisamente provato al termine del match. E adesso andranno fatte delle valutazioni sul futuro, sulla permanenza del tecnico piacentino, su chi eventualmente potrebbe rimpiazzarlo a partire da giugno. Intanto, però, c’è da chiudere al meglio una stagione che vede i nerazzurri ancora favoriti sul Porto per l’approdo ai quarti di Champions League. Buona parte della tifoseria interista vede, tuttavia, il bicchiere mezzo vuoto. Inzaghi ha deluso, le sue scelte di settimana in settimana hanno destato più di una perplessità e da questo punto di vista la pazienza da parte dei sostenitori della ‘Beneamata’ pare essersi quasi definitivamente esaurita. “Grazie per la bella nottata che ci avete dato”, twitta con ironia un tifoso che rispolvera il sempreverde hashtag #Inzaghiout. Un altro sostenitori entra nel dettaglio attaccando apertamente l’allenatore: “Scelte senza senso, da mesi non sa cambiare modulo“. Un pensiero quasi unanime sui social, che tributano all’ex allenatore della Lazio le maggiori colpe per il difficile momento vissuto dalla squadra meneghina.

I tifosi contro Inzaghi: “Prendiamo sempre gli stessi gol”

Il paragone con Conte, poi, è dietro l’angolo: “Dopo la stagione 2020-2021 per gli haters di Conte, era impossibile non vincere lo scudetto, mettetevi in testa che l’Inter è un’altra roba, per vincere ha bisogno di grandi allenatori, lo dice la storia, inutile girarvi intorno”.

La sfortuna, a detta dei sostenitori dell’Inter, c’entrerebbe poco: “Giustificare questo allenatore dopo l’ennesima sconfitta è da masochisti, non puoi dare sempre la colpa alla sfortuna. È una questione di equilibri e l’Inter non ne ha, prendiamo gol sempre allo stesso modo, possesso palla, occasioni create ma 0 punti”. La pazienza pare quindi terminata e starà a Simone Inzaghi darsi da fare per far cambiare idea ai tifosi. Magari già contro il Porto dove l’Inter parte dall’1-0 di San Siro e potrebbe festeggiare, martedì sera, l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Grazie per la bella nottata che ci avete dato;#InzaghiOut https://t.co/GspXea3PYR — Damiano 🇮🇹 (@BorisJo_ker) March 11, 2023

#inzaghiout dopo la stagione 2020-2021 gli #haters di #conte,era impossibile non vincere lo #scudetto, volete mettervelo in testa l Inter e altra roba,per vincere ha bisogno di grandi allenatori, lo dice la storia , inutile girarci intorno — Raimondo___ (@Raimondo______) March 11, 2023