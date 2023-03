Alternativa low cost: la Juventus ci prende gusto

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: soluzione low cost, il club bianconero prova il colpo

Tra presente e futuro. I prossimi mesi saranno decisivi in casa bianconera per conoscere con esattezza i progetti della società. La Juventus vorrebbe così anche pensare a nuove soluzioni low cost per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che si giocherà il suo futuro nelle prossime sfide tra Serie A ed Europa League.

Uno dei profili monitorati con attenzione è quello del terzino sinistro della Sampdoria, Tommaso Augello, che si è fatto strada in Serie A dopo tanta gavetta anche in categorie inferiori. Da ormai diverse stagioni in massima serie, per la Juventus sarebbe un colpo interessante soprattutto in caso di retrocessione in Serie B da parte della compagine blucerchiata. In questo l’altro profilo interessante, Andrea Cambiaso, potrebbe restare in prestito al Bologna oppure monetizzando con la sua eventuale cessione. Ottima alternativa per la corsia sinistra a basso costo per il club bianconero che dovrà così pensare già alla prossima stagione.

Juventus, Augello idea low cost per la prossima stagione

Novità interessanti per la società bianconera che dovrà risolvere i vari problemi extra-calcistici: la Juventus cercherà così di allestire una rosa anche a basso costo per non replicare gli errori del passato.

Tommaso Augello è un profilo davvero interessante per la fascia mancina come vice Kostic: potrebbe essere adattato anche come difensore laterale in una retroguardia a tre, tipica dell’idea di calcio di Massimiliano Allegri.