Incrocio Rovella-Soule: la Juve fa il colpo in Serie A

La Juve è pronta al grande colpo in Serie A. Una trattativa del genere potrebbe ipotecare un futuro a dir poco roseo per i bianconeri

I bianconeri sono pronti per lanciarsi all’arrembaggio. Il mercato per ovvie ragioni dovute ad un calendario ben preciso non è ancora iniziato. Non ufficialmente almeno. Ma in realtà i primi colpi di dell’anno stanno arrivando, anche se in maniera silenziosa.

Come da titolo c’è un primo incrocio molto interessante, che potrebbe cambiare le carte in tavola della squadra in vista del futuro. Un futuro che ad oggi sembra già di per sé particolarmente roseo, visto il progresso che la Primavera sta facendo di questi tempi.

Si era parlato tanto di Rovella, e di come sia un giocatore dal potenziale fuori discussione. Il centrocampista del Monza purtroppo sta venendo rallentato da qualche infortunio di troppo. Ma la sua classe è sotto gli occhi di tutti. E anche con così poche partite la qualità è quella di un veterano.

Non è un mistero il fatto che la squadra voglia puntare su di lui per il domani che verrà. Nel caso, però, le alternative ci sono. E anche con caratteristiche diverse potrebbero comunque costituire un ottimo partito.

Rovella e Soulé alla Juve: che ne sarà di loro?

Allegri è alle prese con un grattacapo: che ne sarà di Rovella e Soulè?

Tra le neopromosse è molto interessante il profilo di Morten Hjulmand. Centrocampista di proprietà del Lecce dalle caratteristiche davvero promettenti. La Juve potrebbe sfruttare il cartellino di Soulé per attirare l’attenzione dell’entourage del giocatore.

Ma questo solo nel caso in cui Rovella dovesse deludere. Cosa che, almeno per il momento, sembra davvero difficile che possa accadere. Sperando ovviamente che le noie fisiche gli diano tregua in vista di match più provanti. Tutti i tifosi sperano per il meglio ovviamente.