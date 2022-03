La Juventus compra ancora in Serie A: Rovella spiana la strada

La Juventus non vuole perderlo ma è il jolly per piazzare il colpo in Serie A: tris di nomi più vicini grazie al bianconero in prestito

La Juventus compra e lo fa ancora in Serie A. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi anche nel nostro campionato, come accaduto quest’inverno con Dusan Vlaovic.

L’idea di Cherubini è bissare in estate quanto fatto a gennaio, prendendo un calciatore che milita in Serie A e quindi che non ha bisogno di adattamento. Per farlo i bianconeri hanno una carta importante da giocarsi: Nicolò Rovella. Attualmente in prestito al Genoa, il 20enne centrocampista di Segrate è un profilo che piace a diversi club.

Ecco perché Cherubini pensa proprio di sfruttarlo per poter arrivare ad uno degli obiettivi che militano nel nostro campionato. Rovella jolly per il mercato juventino ma con una premessa non di poco conto: la Juventus non ha intenzione di perderne il controllo. Ecco perché potrebbe essere prospettato un trasferimento in prestito o con una formula che consenti comunque ai bianconeri di poterlo riportare a Torino.

Calciomercato Juventus, Rovella spiana la strada per il colpo

Nicolò Rovella potrebbe quindi essere il nome giusto messo sul piatto dalla Juventus per un acquisto in Serie A. Sono tre i nomi che potrebbero essere in qualche modo finire nella possibile operazione che contempla anche l’attuale centrocampista del Genoa.

Il primo è quello di Bremer, difensore legato al Torino fino al 2024: Rovella potrebbe essere un nome che piace a Juric, rendendo così più facile l’affare con i cugini. Ma il nome del 20enne potrebbe anche essere proposto al Sassuolo, società da sempre attenta ai giovani, per arrivare a Davide Frattesi, centrocampista che piace anche all’Inter.

Infine, Rovella potrebbe anche intrigare la Roma ed essere giocato come carta per mettere le mani su Nicolò Zaniolo. Tripla pista per la Juventus con un unico comun denominatore: Rovella come carta da giocarsi per rendere l’operazione più semplice.