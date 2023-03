Scambio più cash: offerta invitante per Vlahovic

Il Newcastle mette nel mirino Dusan Vlahovic: il club inglese è pronto ad investire per portare in Premier League l’attaccante serbo e strapparlo alla Juventus

Un possibile scambio sull’asse Newcastle upon Tyne-Torino: il club inglese prova a strappare Dusan Vlahovic alla Juventus e propone una interessante contropartita tecnica ai bianconeri.

Legato alla Juventus da altri tre anni di contratto, Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus con largo anticipo. Il futuro dell’attaccante serbo, infatti, potrebbe essere legato alla partecipazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League.

Un obiettivo incerto, se si considera il pesante -15 in classifica: ecco perché a fine stagione, l’ex Fiorentina potrebbe lasciare la Juventus e l’Italia. Il classe 2000 ha tanti estimatori in giro per l’Europa, in particolar modo in Premier League. Un tentativo particolarmente serio potrebbe essere quello del Newcastle United.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio col Newcastle per Vlahovic

In particolar modo, come confermato da Chroniclelive, in estate il Newcastle United potrebbe tentare l’assalto al centravanti serbo, autore di dieci gol in questa stagione tra campionato e coppe.

Per strapparlo alla Juventus, il club inglese potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica, in particolar modo il cartellino dell’attaccante classe ’97 Allan Saint-Maximin, la cui valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Uno scambio di attaccanti che potrebbe essere accompagnato da un conguaglio economico per pareggiare il valore di Vlahovic, valutato non meno di ottanta milioni.