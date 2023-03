Gosens salta Porto-Inter: UFFICIALE, l’esito degli esami

Come da titolo Gosens salterà la sfida contro il Porto. Una tegola davvero scomoda, alla quale Inzaghi dovrà porre rimedio quanto prima

Il percorso del tedesco con i nerazzurri è stato caratterizzato da alti e bassi. Dopo un periodo positivo si torna dunque a parlare di negatività. L’infortunio rimediato nel corso della gara contro lo Spezia lo costringerà infatti a saltare la gara contro il Porto.

Un episodio davvero nefasto, che ai tifosi non farà sicuramente piacere. Così come allo stesso Inzaghi, il quale dovrà raccapezzarsi per cercare di capire come sostituirlo nel migliore dei modi. Non sarà facile vista la poca ampiezza della rosa. Ma tutti faranno del loro meglio, dagli interpreti passando al tecnico.

Fortunatamente non si tratta di uno stop fisico grave. Anche se le sue condizioni saranno da monitorare prossimamente. Dal referto medico trapela comunque un certo ottimismo, trattandosi di un infortunio di entità vagamente leggera.

Gosens out: salterà Porto e Juve

Con molta probabilità oltre alla partita con il Porto il tedesco salterà anche la gara con la Juve. Una perdita davvero incresciosa, per coloro che riconoscono quanto sia prezioso l’apporto di Robin Gosens.

Gli esami effettuati hanno evidenziato per il giocatore un leggero sentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Una noia di natura muscolare che lo terrà fuori dal terreno di gioco per poco tempo. O almeno, questo è ciò che tutti si augurano.