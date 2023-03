Messi-PSG, tremori all’orizzonte: la Juve perde l’erede da 100 milioni

Il fuoriclasse argentino potrebbe lasciare la capitale parigina in estate, invogliando il PSG a tentare l’assalto definitivo sull’esterno di proprietà della Juventus anche a mezzo scambio

Leo Messi e la vittoria del Campionato del Mondo, un duetto che fino a poco tempo fa era soltanto un sogno di molti. Grazie alle gesta dell’Albiceleste, di cui lo stesso pluripremiato Pallone d’Oro è stato indiscusso protagonista, il sogno s’è tramutato in una bellissima favola da raccontare alle generazioni future. Questo traguardo era realmente ciò che mancava al più grande dei grandi – quantomeno della sua generazione – per ritagliarsi un posto in prima fila nell’olimpo delle leggende mondiali di questo sport.

Eppure, la sua enorme qualità e l’aiuto di Kylian Mbappé non hanno esaudito il comparabile sogno dei tifosi del PSG nel cammino europeo della Champions League, dopo la sconfitta cumulativa rimediata contro il Bayern Monaco evergreen. Questo grave, ennesimo passo falso dei parigini potrebbe allontanare Messi da Christophe Galtier, senza dargli modo neppure di discutere dell’eventuale prolungamento di contratto. Così il calciatore potrebbe raggiungere le sponde della MLS, ove il commissioner della Lega, Don Garber, avrebbe aperto alla possibilità di annessione di grandi campioni avidi di grosse cifre. Al suo posto, la direzione sportiva del PSG potrebbe tornare a grosse falcate su Federico Chiesa, già vecchio obiettivo e oggi ritornato tra le file della Juventus di Massimiliano Allegri a seguito del lungo stop.

Calciomercato, Chiesa ancora in orbita PSG con l’addio di Messi

Per i bianconeri, nonostante non si trovi in un periodo di forma ottimale, il cartellino di Chiesa vale almeno 100 milioni di euro. Non un centesimo di meno, anche considerando gli ultimi risvolti negativi della questione plusvalenze.

Il PSG potrebbe quindi pensare di sborsare l’intera somma cash, oppure intentare uno scambio con conguaglio per il cartellino di Marco Verratti, uno dei talenti espatriati dal nostro campionato. Per l’ex centrocampista del Pescara si tratterebbe di un ritorno di stile, andando a colmare le emergenze a centrocampo della formazione bianconera.