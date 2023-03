Ceferin fa tremare la Juve, nuovo accordo: cosa sta succedendo

In casa Juventus continuano a tenere banco le problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la società: nuovo accordo con l’UEFA

Le big della Serie A si stanno rendendo protagoniste di un percorso alquanto altalenante. Numerosi i passi falsi accumulati da agosto in poi, con la lotta Champions che stenta a decollare. La Juventus, nonostante la penalizzazione di quindici punti, ha reagito sul campo e i risultati danno ragione a Massimiliano Allegri in questo momento.

La ‘Vecchia Signora’ tiene un ritmo costante. I bianconeri hanno riscattato subito il ko per mano della Roma targata José Mourinho all’Olimpico, rifilando un poker alla Sampdoria di Stankovic fra le mura casalinghe dell’Allianz Stadium. L’obiettivo è uno solo adesso: vincere. Soltanto in questo modo il club torinese potrà avere speranze di raggiungere la qualificazione alla massima competizione europea. Permane comunque non poca incertezza sul futuro, per via delle inchieste sportive che coinvolgono direttamente la società torinese. E c’è sempre l’UEFA in agguato: il principale organo calcistico in Europa e il presidente Aleksander Ceferin sono in attesa di nuovi sviluppi per quanto concerne lo spinoso caso plusvalenze. A tal proposito, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di ieri la Procura di Torino ha inviato all’UEFA gli ultimi atti, che andranno ad aggiungersi all’indagine già aperta lo scorso dicembre.

Juventus, nuovo accordo tra Ceferin e i PM

Nelle nuove carte si parla delle indagini suppletive svolte in attesa dell’udienza preliminare, relativa alla più che nota Inchiesta Prisma, fissata per il prossimo 27 marzo. Queste carte comprendono anche gli accordi segreti per il riacquisto di alcuni giocatori.

L’attenzione è posta pure sui bilanci del club bianconero, il quale di recente ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI affinché vengano restituiti i quindici punti. In tal senso, può rivelarsi determinante la ‘Carta Covisoc’, col Tar che ha dato ragione alla ‘Vecchia Signora’. La FIGC, di conseguenza, si è vista costretta a dover consegnare questo delicato documento alla Juventus. Vi terremo aggiornati.