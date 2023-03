Adani stronca l’Inter: la frase è inequivocabile

Soddisfazione anche per l’Inter che vola ai quarti di Champions League: i nerazzurri sono tra le migliori 8 squadre d’Europa, ma quanta sofferenza!

Prova di forza per l’Inter che centra la qualificazione ai quarti di Champions League con il pareggio a reti bianche conquistato in casa del Porto dopo la vittoria di misura all’andata. Un successo importante per la compagine nerazzurra che cercare di blindare anche il secondo posto in Serie A: lo Scudetto è sempre più lontano con il Napoli pronto a trionfare.

Daniele, per tutti Lele, Adani, ex difensore dell’Inter, ha analizzato la sfida dell’Inter contro il Porto svelando il suo punto di vista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “Hanno speculato sull’1-0 dell’andata. Così avere un’applicazione e una determinazione feroci, perché se proponi poco e niente e a livello di baricentro concedi il campo all’avversario, non puoi sbagliare nulla quando te li porti a casa tua”. Poi ha aggiunto: “Anche se ha gestito la palla, il Porto non ha avuto occasioni clamorose. Nei 180 minuti i nerazzurri sono stati fortunati, considerando anche che all’andata la svolta è arrivata dopo l’espulsione di Otavio”.

Inter, le critiche di Adani verso l’attacco nerazzurro

Simone Inzaghi è davvero raggiante dopo la qualificazione ai quarti di Champions League: l’allenatore nerazzurro ha mostrato tutto il suo entusiasmo nel post-partita prendendosi gran parte dei meriti con tre trofei conquistati durante la sua gestione. L’Inter vorrebbe proseguire il cammino in campo internazionale per essere sempre protagonista non solo in campionato.

Adani si è soffermato anche sul reparto offensivo che ha creato davvero poco nel ritorno contro il Porto: “Lautaro non è stato coinvolto. Dzeko e Lukaku hanno avuto poche occasioni: tanto sacrificio. Mi è piaciuto di più l’atteggiamento in campo del Milan, che ha difeso bene ed è ripartito sempre: in casa del Tottenham meritava anche la vittoria”.