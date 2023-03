Addio sicuro al Milan: sfida alla Juve e l’erede lo porta Mendes

Il Milan conferma la sua incostanza pareggiando in casa contro la Salernitana. Sfida a cui non ha preso parte, neanche in panchina, Sergino Dest ormai già certo dell’addio a fine stagione. Caccia ad un altro esterno

L’altalena di rendimento del Milan in questa stagione proprio non si ferma. I rossoneri di Stefano Pioli anche lunedì sera si sono fermati in casa contro la Salernitana sprecando una ghiotta occasione di rosicchiare un pieno carico di punti sull’Inter.

Nella sfida pareggiata per 1-1 a San Siro a destra da titolare ha giocato Saelemaekers a tutta fascia, poi sostituito nella ripresa da Florenzi che non raccoglieva minuti dallo scorso 30 agosto, ultima gara con pesante infortunio annesso che lo ha tenuto ai box praticamente finora. Alla luce del brutto ko il Milan corse ai ripari prelevando dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto Sergino Dest, per dare un’alternativa in più alle rotazioni di Pioli. L’esterno statunitense si è però rivelato un autentico flop e il suo futuro appare già segnato con un addio quasi inevitabile. Fuori dalla distinta contro la Salernitana, l’ex catalano non dovrebbe essere riscattato alla luce anche dei numeri stagionali che sono eloquenti: 14 presenze totali ed allena 635 minuti senza peraltro gol o assist.

Calciomercato Milan, Dest già ai saluti: idea Nelson Semedo per la fascia

Dest ha completamente floppato al Milan, risultando carente soprattutto in fase difensiva. Il mancato riscatto appare inevitabile, così come la necessità dei rossoneri di prelevare un nuovo laterale destro.

A tal proposito un nome che sta provando a rifarsi largo è quello di Nelson Semedo, finalmente continuo dal punto di vista dell’impiego al Wolverhampton dove ha messo insieme 25 presenze su 27 in Premier League. Il lusitano, già accostato in passato in Serie A ed anche alla Juventus, potrebbe essere pure proposto dall’agente Jorge Mendes come soluzione per il Milan per la corsia di destra. Il laterale ex Barça è in cerca del definitivo rilancio e potrebbe essere un’idea: ha il contratto in scadenza ma con opzione biennale a favore della società. A quasi 30 anni potrebbe essere il momento della svolta.