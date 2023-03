Serie A lontana, c’è il Barca: Inter e Juve ko

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione inizia già a prendere forma, nonostante la stagione attuale sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo.

Tra queste troviamo il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Xavi in estate. Il reparto che la società spagnola intende rinforzare è la difesa, che necessità di maggiore qualità vista anche la possibile partenza di Jordi Alba, che sembra non rientrare più nei piani del tecnico. A tal proposito, la dirigenza blaugrana sembra aver già individuato il possibile obiettivo per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Il Barcellona piomba su Pavard: rischio beffa per Inter e Juve

Come detto, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, il Barcellona sembra già molto attivo nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il difensore individuato dalla dirigenza spagnola per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Xavi è Benjamin Pavard, francese classe 1996 del Bayern Monaco. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, ad oggi, non sembrano esserci novità in merito ad un possibile rinnovo. Il francese, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, ha dichiarato che aspetterà la proposta dei bavaresi prima di prendere una decisione definitiva, ma non ha mai nascosto di essere intrigato dal provare una nuova esperienza. Qualora il rinnovo diventasse complicato, il Bayern si troverebbe “costretto” a cederlo a cifre inferiori, per non rischiare di perderlo a parametro zero nel giugno 2024. Sul calciatore classe 1996 c’è anche il forte interesse di Juventus e Inter, con Inzaghi e Allegri che apprezzano e non poco la sua duttilità. Pavard, infatti, può ricoprire sia la zona centrale della difesa che la corsia di destra, suo ruolo naturale. Competere con il fascino e la potenza economica del Barcellona, però, potrebbe essere complicato per le due big del nostro campionato. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con Pavard che si appresta a viverlo da grande protagonista.