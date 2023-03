Vlahovic via dalla Juventus: ecco l’offerta irrinunciabile

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in estate. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la vecchia signora è molto attiva anche sul fronte cessioni. Uno dei calciatori più ricercati è ovviamente Dusan Vlahovic, con il Real Madrid che sembra essere una delle squadre più interessate ad un suo acquisto. Florentino Perez, però, non vorrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta dalla vecchia signora, tanto che sembrerebbe pronto a virare su un nuovo profilo, che sembra essere stato individuato in Goncalo Ramos del Benfica. Il portoghese classe 2001, potrebbe approdare in Spagna per circa 50 milioni di euro. L’offerta irrinunciabile per la società bianconera, quindi, potrebbe presto arrivare dall’Inghilterra.

Newcastle forte su Vlahovic: offerta irrinunciabile in arrivo

Come detto, il calciatore più chiacchierato in casa Juventus è Dusan Vlahovic, che potrebbe salutare Torino all’apertura della sessione estiva di calciomercato.

Stando a quanto riporta il quotidiano Sport, il Newcastle avrebbe deciso di puntate tutto sull’attaccante serbo. I Magpies, che sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, sembrerebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta da circa 100 milioni di euro in caso di qualificazione nella massima competizione europea. Qualora questa proposta venisse consegnata ufficialmente dal club inglese, sarebbe praticamente impossibile per la Juventus rifiutare. Il bomber ex viola, inoltre, sarebbe ingolosito dall’idea di giocare in Premier League, e potrebbe chiedere la cessione in caso di offerta concreta. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Vlahovic che sembra destinato a proseguire la propria carriera in Inghilterra.