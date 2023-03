Allegri ha deciso, il terzino arriva dalla Serie A

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con tante partenze nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il tecnico è alla ricerca del ruolo del terzino sinistro e sembra averlo individuato

Non è certo un segreto che alcuni giocatori lasceranno la Juventus a fine stagione. Tra questi c’è anche Alex Sandro, ormai fuori dai progetti di Allegri e che con ogni probabilità non vedrà il proprio contratto rinnovato.

Con l’ennesimo infortunio occorso al terzino brasiliano, Allegri si trova totalmente scoperto sulla fascia mancina, tanto che è stato costretto a un cambio di modulo di frequente nel corso della stagione. Non bisogna andare così lontano da Torino per conoscere l’indiziato che Allegri sta seguendo da tempo.

Allegri non molla, Carlos Augusto nel mirino

Se ne era già parlato nelle scorse settimane. Carlos Augusto, terzino in forza al Monza, potrebbe essere il profilo ideale per ricoprire il ruolo di terzino della Juventus nella prossima stagione.

L’ex Corinthians sta facendo molto bene nella compagine brianzola e Allegri sembra sempre più intenzionato a blindare il suo cartellino. I quattro gol e altrettanti assist in questa stagione, fanno di Carlos Augusto il profilo ideale per quantità e qualità, soprattutto se consideriamo l’esiguo sforzo economico per una squadra come la Juventus. Valutato circa 5 milioni, il terzino italo-brasiliano ha disputato 25 partite con il Monza e tra i suoi compagni è uno di quelli con più minuti nelle gambe. Ammonta a 85 minuti la media giocata per partita da parte del numero 30 brianzolo, forte di una tenuta fisica non indifferente. Carlos Augusto ha un contratto con scadenza fissata a giugno del 2024 e in estate Galliani potrebbe abbassare un poco le pretese, vista la scadenza ravvicinata. Allegri crede molto nel brasiliano e la Juventus è sempre una meta affascinante per ogni calciatore.