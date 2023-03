È nata una stella ✨, Maldini e Massara bruciano tutti 🔥

Osservato speciale nelle notti europee: ecco un nome nuovo per il Milan in vista del calciomercato estivo. Tutte le cifre e i dettagli

È iniziato l’ultimo weekend di Serie A prima della sosta per le Nazionali, nella settimana che ha decretato i quarti di finale delle tre coppe europee.

Assolute protagoniste le squadre italiane, con ben sette qualificate tra Champions (Milan, Inter e Napoli), Europa (Juventus e Roma) e Conference League (Fiorentina). La grande sorpresa dell’ultima settimana è stata l’eliminazione dell’Arsenal di Arteta dall’Europa League per mano dello Sporting. All’Emirates si è messo in mostra nel modo più incredibile Goncalves: il centrocampista, autore di una grande prestazione in casa dei Gunners, ha mandato il match ai supplementari con una prodezza da centrocampo. Il classe 1998 potrebbe presto far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Le big di Serie A sono alla finestra, sarà un osservato speciale nel doppio confronto con la Juventus.

Calciomercato Milan, occhi su Goncalves dello Sorting

Il Milan, in particolare, cerca nuovi rinforzi a centrocampo per affiancare Tonali e Bennacer.

Un nome sulla lista di Maldini e Massara potrebbe essere proprio quello di Goncalves. Il centrocampista ha mostrato grande personalità e tecnica all’Emirates contro la capolista della Premier League. La sua valutazione è di circa 20-30 milioni di euro e il club rossonero potrebbe tentare di mettere sul piatto il cartellino di uno tra Adli e Vranckx. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Goncalves in casa Milan.