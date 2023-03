Lazio-Roma, due espulsi nel finale: caos totale

Ancora un derby della Capitale ricco di colpi di scena: Ibanez è stato espulso nel primo tempo, ma nel finale è esplosa la rabbia

La Lazio supera di misura la Roma grazie al gol di Zaccagni nella ripresa. I biancocelesti hanno approfittato della superiorità numerica dopo l’espulsione del centrale Roger Ibanez: i giallorossi hanno provato a rendersi pericolosi nel finale, ma la squadra di Sarri ha avuto la meglio portandosi sempre più in alto in classifica.

Tanti problemi per Josè Mourinho al ritorno in campo dopo la sosta Nazionale. I giallorossi saranno protagonisti il 2 aprile contro la Sampdoria allo stadio Olimpico, ma non ci saranno diversi difensori a disposizione dell’allenatore portoghese. Fuori Ibanez per squalifica così come il difensore Gianluca Mancini, ammonito nel finale e non sarà del match perché diffidato. Problemi di formazione anche a centrocampo dopo l’espulsione di Cristante, che ha avuto una discussione dopo il triplice fischio finale dopo un battibecco con Luca Pellegrini. Dovrà scontare un altro turno di squalifica anche il centrale Kumbulla, che ha rimediato due giornate dopo il calcetto a Berardi. Nella Lazio è stato espulso Marusic, che salterà la prossima sfida di campionato dei biancocelesti.