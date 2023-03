Lukaku sogno in Premier: Inzaghi strappa l’erede alla Juve

Il centravanti nerazzurro lascerà l’Inter a fine stagione per fare rientro al Chelsea e spunta l’ipotesi di permanenza in Premier, così Inzaghi potrebbe stuzzicare il sostituto

Romelu Lukaku e l’Inter, una favola destinata a finire ancora una volta a fine stagione. Il centravanti belga lascerà il sodalizio nerazzurro dopo un anno di prestito concesso dal Chelsea, per poi fare rientro al club inglese detentore del suo cartellino. Sebbene non abbia convinto pienamente la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta, Lukaku potrebbe essere richiamato nuovamente. Ma la scelta sarà anche tecnica e spetterà a Simone Inzaghi dare l’okay definitivo, sempre nel range economico da non sottovalutare.

Nell’ipotesi in cui non dovesse indossare ancora nerazzurro, però, il calciatore rientrerebbe a Londra soltanto in via temporanea. Non c’è infatti alcuna voglia di proseguire il rapporto con Graham Potter, diventando un mero fantoccio a disposizione della società londinese. Perciò verrebbe messo subito sul mercato, con tanti altri club di Premier League che sognano le sue gesta. Tra questi ci sarebbe anche l’Aston Villa di Unai Emery. Il tecnico spagnolo ex Villarreal potrebbe infatti non contare non soltanto sulle prestazioni di Danny Ings ma anche della tenuta dell’altro attaccante Watkins. Una punta completa e di sostanza, insomma, farebbe al caso suo. Ma le pretese del Chelsea non saranno comunque tanto basse da accontentare chiunque.

Calciomercato, Højlund post Lukaku: anche la Juve pressa forte

Intanto l’Inter, alleggerita dal ‘peso’ economico di un ingaggio importante, potrebbe finalmente fiondarsi su uno dei prospetti più interessanti del calcio di Serie A in forze ai vicini di casa dell’Atalanta. Si tratta di Rasmus Højlund, giovanissimo centravanti classe 2003 e fresco della settima rete in 23 presenze in questa stagione.

Il calciatore, valutato almeno 40 milioni di euro, sarebbe anche uno degli obiettivi del futuro della Juventus. I bianconeri nutrono qualche perplessità su Dusan Vlahovic, oltre al fatto che Arek Milik e Moise Kean non rappresentano degli investimenti su cui costruire il nuovo organico per la prossima stagione.