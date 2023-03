Brozovic sempre più lontano dall’Inter: svelato il suo futuro in estate, ma non è il Barcellona!

Il futuro di Marcelo Brozovic con la maglia dell’Inter sembra ormai agli sgoccioli. Sul croato, seguito anche dal Barcellona, sembra essere ora forte l’interesse del Real Madrid: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La sfida di ieri sera a San Siro fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri ha visto i bianconeri trionfare, non senza polemiche, contro la Beneamata. Decisivo è stato il gol di Filip Kostic, esterno sinistro serbo che ha messo in seria difficoltà Denzel Dumfries ed ha scagliato in porta il pallone che è valso i tre punti, fondamentali nella corsa Champions, per la Vecchia Signora.

Titolare ieri nell’Inter, dopo una serie di panchine che ha destato più di una preoccupazione, c’era Marcelo Brozovic, centrocampista croato della Beneamata che, lo scorso anno, è stato probabilmente il migliore dei suoi e, quando è stato assente, l’Inter ha faticato moltissimo perdendo punti fondamentali in chiave scudetto. Quest’anno le cose sembrano essere cambiate tanto che, in vista della prossima estate di calciomercato, i nerazzurri potrebbero anche decidere di fare a meno di Brozovic un po’ sulla scia di ciò che stava per accadere a gennaio quando lo scambio col Barcellona per Kessie sembrava davvero ad un passo.

Calciomercato Inter, Brozovic può lasciare: occhio alla nuova destinazione

Il futuro di Marcelo Brozovic, nonostante il passo indietro con il Barcellona, potrebbe essere comunque svelato. Sulle tracce del croato ci sarebbe infatti anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos, che hanno anche Luka Modric fra gli sponsor principali del classe 1992 ex Dinamo Zagabria, potrebbero puntare su Brozovic per rinforzare la mediana con un giocatore che, dopo le tante soddisfazioni accumulate in nerazzurro, sembra davvero a fine ciclo con la casacca della Beneamata.

La valutazione che l’Inter fa è di circa 55-60 milioni di euro, ma molto dipenderà anche da quello che sarà il finale di stagione del croato, fondamentale per fare una stima sul prezzo.