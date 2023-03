Affondo dalla Premier: soldi e scambio per Fagioli

Migliore in campo contro l’Inter, il ventiduenne della Juventus è già molto ambito sul calciomercato internazionale

Nicolò Fagioli è il futuro del calcio Italiano. Se anche della Juventus lo vedremo, perché sul ventiduenne avrebbero già messo gli occhi le grandi d’Europa. In primis della Premier, con il Manchester City di Pep Guardiola a rappresentare il pericolo maggiore.

Migliore in campo contro l’Inter, Fagioli è entrato in punta di piedi e grazie a qualche infortunio nello scacchiere tattico di Allegri, senza più uscirne. Impossibile, del resto, rinunciare alla sua qualità e alla sua freschezza. Centrocampista modernissimo, il ventiduenne piacentino è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza a giugno 2026 che però non dà certezze circa la sua permanenza alla Continassa anche nel prossimo futuro. Dall’estero, o meglio dall’Inghilterra c’è infatti la possibilità di un affondo concreto per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Laporte nell’affare Fagioli col Manchester City

Il City deve rinnovare la mediana, con Gundogan che può dire addio a giugno quando scadrà il suo contratto. Fagioli potrebbe finire sulla lista della spesa degli inglesi, tra i più ricchi al mondo. Dietro c’è uno Stato….

I ‘Citizens’ potrebbero offrire 35-40 milioni di euro cash più Laporte, difensore naturalizzato spagnolo di piede mancino che sappiamo interessare molto a ‘La Vecchia Signora’. Ha una valutazione sui 28-30 milioni. Risposta della Juve? Più no che sì, in ogni caso per l’arrivo di Laporte sarebbe imprescindibile la qualificazione alla Champions, traguardo che oggi non può garantire soprattutto per ragioni di extra-campo.