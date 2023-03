Conte inguaia il Milan: Maldini non se l’aspettava

Nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo.

Uno dei club più attivi in tal senso è il Tottenham che, oltre a voler rinforzare la propria rosa, sta già pensando a chi affidare la propria panchina nella prossima stagione. Antonio Conte, infatti, dopo le dichiarazioni rilasciate nella giornata di sabato, potrebbe essere sollevato dall’incarico nel giro di pochi giorni. La dirigenza e i calciatori non sembrano più voler andare avanti con il tecnico pugliese, tanto che l’esonero sembra oramai scontato. Proprio per questo, la dirigenza sembra aver individuato Luis Enrique come profilo ideale per sostituire l’ex commissario tecnico azzurro.

Il Tottenham vira su Luis Enrique: doccia fredda per il Milan

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs, infatti, sembra giunta al capolinea, tanto che nel giro di pochi giorni la società potrebbe comunicarne l’esonero. Il profilo individuato per sostituire il tecnico pugliese è Luis Enrique, attualmente svincolato dopo le dimissioni rassegnate dalla nazionale spagnola. La strategia del Tottenham, infatti, è quella di affidare la squadra ad un “traghettatore” fino al termine della stagione, per poi dare il via al nuovo progetto con il tecnico ex Barca in panchina. Questa notizia è una doccia fredda per il Milan, che ha individuato proprio in Luis Enrique il profilo perfetto in caso di separazione da Stefano Pioli. Competere con la forza del club londinese, però, è un’impresa quasi impossibile per il Milan, vista la potenza economica delle squadre di Premier League. La programmazione della prossima stagione sembra già entrata nel vivo, con il Milan che potrebbe presto dire addio al sogno chiamato Luis Enrique.