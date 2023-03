Next Gen in prestito 💎, colpaccio Juve in Serie A 👀

Possibile colpo a sorpresa per la Juventus in Serie A: tutti i nomi in ballo e gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

La nuova dirigenza della Juventus inizia a lavorare anche in vista del prossimo calciomercato estivo. Saranno numerosi i nodi da sciogliere e tante le situazioni da risolvere.

Il club bianconero tornerà operativo anche in entrata e circolano già i primi nomi accostati alla società. A sorpresa, la Juve potrebbe presto mettere nel mirino anche Lauriente, una delle grandi rivelazioni – o conferme – della Serie A. “Ci aspettavamo una crescita generale del gruppo. Abbiamo fatto cessioni importanti ma puntiamo molto sui giovani che abbiamo preso. In particolare Laurienté, che siamo convinti ci darà molte soddisfazioni”, ha già dichiarato Carnevali. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli delle meraviglie di Luciano Spalletti: “Armand è molto soddisfatto del suo percorso in Italia e del suo inserimento nel campionato italiano. – ha dichiarato l’agente – L’interesse del Napoli per Laurienté? È motivo di orgoglio avere gli occhi addosso di grandi club. Tra il dire e il fare però, c’è di mezzo il mare per cui siamo felici dell’interesse dei grandi club tra cui il Napoli. Ma vedremo quale sarà il suo futuro, è tutto nelle sue mani”. Possibile offensiva anche da parte della Juventus.

Calciomercato Juve, talenti al Sassuolo per Lauriente

Non è da escludere un tentativo da parte della società bianconera già nella prossima estate. Possibile la riapertura del consolidato asse con il Sassuolo, con diversi talenti sul piatto.

La Juventus potrebbe proporre al club neroverde due dei suoi migliori Next Gen, ormai in pianta stabile e protagonisti in prima squadra. Si tratta di Soule e Iling-Junior: possibile il prestito dei due talenti per arrivare a Lauriente. Occhi di nuovo puntati, dunque, sull’asse Torino-Sassuolo.