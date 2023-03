Non basta Retegui: i Tre Leoni soffrono, ma stendono l’Italia

Nonostante la prima rete in maglia azzurra di Mateo Retegui, l’Italia alla fine deve arrendersi all’Inghilterra targata Gareth Southgate

Il cammino verso Euro 2024 comincia con una sconfitta. L’Italia targata Roberto Mancini perde lo scontro con l’Inghilterra guidata da Gareth Southgate, che conquista i tre punti fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona.

Ad aprire le danze ci ha pensato Declan Rice, al 13esimo del primo tempo. Da corner, Donnarumma non esce, Kane fa partire un destro che viene respinto da Spinazzola e il centrocampista del West Ham firma il tap-in vincente. Il raddoppio dei ‘Tre Leoni’ arriva al 44esimo, su un calcio di rigore assegnato dall’arbitro – dopo una review al Var – per evidente fallo di mano di Di Lorenzo. Il solito Harry Kane si presenta all’appuntamento col gol e non fallisce: Donnarumma spiazzato.

Qual. Euro 2024, Italia-Inghilterra 1-2: marcatori e classifica

Nella ripresa, però, gli Azzurri tirano fuori l’orgoglio e schiacciano la compagine inglese. Un miglioramento netto della prestazione da parte di tutti, che porta alla prima rete con la maglia dell’Italia di Mateo Retegui (minuto 56). Ma lo squillo dell’italoargentino non basta a riacciuffare l’Inghilterra.

Italia-Inghilterra 1-2: 13′ Rice (ING), 44′ rig. Kane (ING), 56′ Retegui (ITA)

Macedonia del Nord-Malta 2-1: 66′ Elmas (MDN), 72′ Churlinov (MDN), 85′ Yankam (MAL)

CLASSIFICA GIRONE C: Inghilterra punti 3, Macedonia del Nord 3, Ucraina* 0, Malta* 0, italia 0.

*Una partita in meno