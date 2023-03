80 milioni sul piatto: c’è la Spagna nel futuro di Vlahovic

Il futuro dell’attaccante serbo potrebbe parlare spagnolo: il top club ha intenzione di portare l’assalto milionario

Champions sì, Champions no. Vlahovic sì, Vlahovic no. Le due frasi sono strettamente correlate se si pensa che senza una qualificazione alla ricca competizione continentale, la Juve sarà chiamata necessariamente a fare cassa. Questo anche in virtù di un ultimo esercizio di bilancio che già aveva messo in allarme la poi dimissionaria dirigenza bianconera.

Pur non considerando ancora le possibili ulteriori conseguenze legate all’inchiesta sul mancato pagamento degli stipendi e sul falso in bilancio – aspetti sui quali la stessa UEFA potrebbe decidere di punire unilateralmente la Vecchia Signora – la Juve era già obbligata a percorrere una strada diversa in sede di mercato. Stop ai mega ingaggi, stop ai parametri zero a fine carriera, sì agli investimenti sui giovani prospetti. Meglio se low cost e magari italiani. Vien da sè che, ragionando in questi termini, un Federico Chiesa – per quanto ambìto da diversi top club europei – possa essere ceduto con meno probabilità dell’attaccante serbo in questione.

Vlahovic, tutto pronto per l’assalto di Ancelotti

Alle prese con un’insospettabile sterilità in zona gol – e con la carta d’identità di Karim Benzema che avanza inesorabilmente – il Real Madrid ha iniziato la caccia grossa al bomber per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, le Merengues, accantonata l’ossessione Kylian Mbappé, avrebbe deciso di puntare tutto sul centravanti ex Fiorentina.

La Juventus conose bene le intenzioni del calciatore e, come detto, urge anche un problema di liquidità: la dirigenza non si opporrà quindi alla partenza di Vlahovic. Ilprezzo fissato per dare il via libera alla contrattazione tra l’entourage dell’attaccante e gli emissari del Real Madrid è stato fissato in 80 milioni. Una cifra congrua, che consentirebbe ai bianconeri di registrare anche una plusvalenza – reale, tanto per restare in tema con l’attualità di stampo giudiziario –sulla cessione della sua punta. Nelle prossime settimane sono attesi i primi passi drgli Stati Generali del Real Madrid, impegnati a regalare alla piazza un nuovo idolo.