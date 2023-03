Rabiot all’asta: pioggia di offerte per la Juve

Rabiot è una delle sorprese della Juve che i tifosi hanno apprezzato più in fretta. Purtroppo però a breve potrebbero perderlo a zero

Il centrocampista francese è una delle principali rivelazioni dei bianconeri. Le sue qualità tecniche abbinate a delle doti atletiche fuori dal comune lo hanno reso ben presto l’idolo della tifoseria. Ma chi si sarebbe mai potuto aspettare un esito del genere? Forse nessuno, visti i precedenti.

Nella quotidianità si dice che si capisce il significato di una cosa solo quando la si perde. E questo è un caso a dir poco emblematico in tal senso. Il centrocampista francese si sta lentamente allontanando dalla Juve, e questa non è affatto una buona notizia per i tifosi.

Da parte della dirigenza tantomeno, considerando che le pretendenti del giocatore si sono già fatte avanti per cogliere la palla al balzo. Soprattutto all’estero la concorrenza per il giocatore è più alta che mai. Le caratteristiche prorompenti del classe 1995 non sono certamente passati inosservati.

Il giornale spagnolo “Mundo Deportivo” ha citato dei nomi che per il giocatore sarebbero formativi nel migliore dei modi. Per questioni di contesto ma soprattutto di ambizioni. Si tratta di club di caratura europea, che permetterebbero al Cavallo Pazzo di mantenere una certa sostanza nelle sue giocate.

Rabiot conteso da 6 club: ecco quali

Adrien Rabiot potrebbe essere “visitato” da questi 6 club. Qui la lista:

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Newcastle

Arsenal

Real Madrid

La maggioranza è ovviamente inglese, avendo loro maggiori possibilità di fare fronte alle richieste economiche del giocatore. Chiede infatti un contratto da 10 milioni, cosa che per i bianconeri è ovviamente pura utopia.

Il centrocampista francese potrebbe dunque fare il suo glorioso esordio in Premier League a breve. Per lui sarebbe soddisfacente, dopo quanto di buono fatto vedere a Torino. Non sarà facile a livello di concorrenza, ma ha le carte in regola per fare bene.