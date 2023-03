“10 milioni sono tanti”: Rabiot si allontana dalla Juve

Il centrocampista francese si allontana sempre più dal rinnovo con la Juve: la richiesta economica metterebbe in ginocchio i bianconeri

Da esubero a leader, il passo è stato (relativamente) breve. Ha quasi dell’incredibile la parabola ascendente di Adrien Rabiot, passato in pochi mesi da conclamato esubero tecnico, quasi da indesiderato, ad idolo della piazza bianconera. Merito suo, della sua dedizione al lavoro e del suo impegno: le qualità, quelle nessuno le aveva messe in discussione.

Praticamente già ceduto al Manchester United la scorsa estate, l’ex PSG restò a Torino fondamentalmente per le bizze della mamma-agente Veronique, che chiedeva per il figlio un stipendio che gli inglesi non erano disposti ad onorare. Se non con un aiuto economico che a sua volta la Vecchia Signora non avrebbe voluto elargire. Il risultato è che il ‘Duca‘ è rimasto a Torino. E, quasi inspiegabilmente, è scattato qualcosa. Da inizio anno, anche nei momenti più bui della stagione bianconera, il francese è sempre stato tra i migliori in campo. Gol, assist, prestazioni, e una ‘garra’ che lo hanno fatto entrare definitivamente nel cuore dei suoi tifosi. Il contratto in scadenza però incombe: e le pretese economiche di Veronique non sono affatto state ridimensionate.

“Rinnovo difficile”: la sentenza gela i programmi bianconeri

“10 milioni per Rabiot sono tanti, è una richiesta elevata anche per la situazione economica in casa Juventus. Dipenderà tutto dal futuro del club, il calciatore in estate era con le valigie pronte, direzione Premier League. Difficile vederlo ancora in bianconero”. Parole e musica di Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Una cosa è certa: la Juve ha forse cambiato idea troppo tardi sulla volontà di trattenere a tutti i costi il francese. Che, dal canto suo, dopo siffata stagione ha visto moltiplicarsi i suoi estimatori. Sembrano davvero lontani i tempi in cui la stampa inglese ironizzava sull’obiettivo francese dello United. Ora come ora, Rabiot sarebbe accolto con i dovuti festeggiamenti in quel di Manchester. Peccato per gli inglesi chr quel treno sembra definitivamente passato: forse però lo è anche quello con l’effigie della zebra bianconera…