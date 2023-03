Asllani porta il nuovo attaccante: scambio in Serie A

Kristjan Asllani era arrivato all’Inter con grande entusiasmo: il centrocampista albanese ha collezionato pochi minuti, possibile scambio in Serie A

Novità importanti per il futuro del giovane centrocampista albanese, classe 2002, Kristjan Asllani, che è stato impiegato col contagocce da Simone Inzaghi. Il suo futuro ora è in bilico con la possibilità reale di andare altrove per giocare con maggiore continuità.

Ora è stato convocato anche in Nazionale nonostante un minutaggio limitato in maglia nerazzurra. Non scende in campo con l’Inter da ben otto sfide dei nerazzurro, ma l’obbligo di riscatto con l’Empoli c’è già stato. Al momento rappresenta un patrimonio per la società, ma per Simone Inzaghi non è ancora pronto. Con i numerosi impegni di aprile, ora Asllani si aspetta di essere maggiormente coinvolto nelle rotazioni dell’allenatore dell’Inter. In estate potrebbe anche pensare all’addio immediato con uno scambio da urlo in Serie A per continuare il suo percorso di crescita giocando ogni domenica.

Inter, Orsolini piace ai nerazzurri: possibile cambio in Italia

In casa nerazzurra piace da tempo l’esterno offensivo del Bologna, Riccardo Orsolini, protagonista di una stagione importante sotto la gestione di Thiago Motta. A lui piace partire da destra per poi accentrarsi per mettere in mostra il suo mancino da urlo. Le sue caratteristiche non sembrano sposarsi al meglio col 3-5-2 di Inzaghi, ma può darsi ci siano novità per quanto riguarda la guida tecnica in casa nerazzurra. Tutto può ancora succedere con il futuro dell’allenatore piacentino da decifrare nelle prossime settimane.

Riccardo Orsolini potrebbe cambiare in estate visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024: finora non ci sono stati margini per un possibile prolungamento contrattuale. Arrivato nella squadra emiliana nel gennaio 2018, è stato finora protagonista in rossoblu da Mihajlovic a Thiago Motta.