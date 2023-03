Ciclone Premier da 50 milioni: così Inter e Juve gli dicono addio

Un top club della Premier League vorrebbe avanzare un’offerta da 50 milioni per un calciatore in Serie A, seguito anche da Juventus e Inter

Il Derby d’Italia ha chiuso la 27esima giornata di Serie A. Ad avere la meglio è stata la Juventus targata Massimiliano Allegri, che si è portata a casa i tre punti battendo di corto muso l’Inter guidata da Simone Inzaghi. Nonostante la pesante penalizzazione di quindici punti e le varie problematiche di carattere giudiziario, la ‘Vecchia Signora’ continua a dimostrare sul campo di non voler alzare bandiera bianca.

Anche perché la sanzione inflitta al club bianconero potrebbe essere annullata nelle settimane a venire. E c’è sempre la possibità di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions conquistando l’Europa League. A presindere da come terminerà l’annata in corso, bisognerà comunque cercare di sistemare/potenziare la rosa a disposizione durante la sessione estiva di calciomercato. I torinesi, dal canto loro, guardano pure in Serie A sul fronte entrate e condividono un rilevante obiettivo con gli acerrimi rivali della ‘Beneamata’. Stiamo parlando di Perr Schuurs, difensore centrale classe ’99 (23 anni) di proprietà del Torino. L’olandese, senza dubbio, è uno degli elementi più interessanti nel nostro campionato, non a caso il suo profilo è particolarmente apprezzato dal Manchester United. Un grande pericolo per le italiane (Schuurs piace non poco anche al Napoli), dato che i ‘Red Devils’ avrebbero in mente di avanzare una proposta da ben 50 milioni di euro, al fine di battere la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del talento ex Ajax.

Calciomercato Juventus, Inter e Napoli: lo United offre 50 milioni per Schuurs

L’offerta in questione potrebbe mandare al tappeto Juventus, Inter e Napoli, che chiaramente non sono in grado di competere economicamente con la super potenza inglese. Schuurs finora ha collezionato 1 gol e 2 assist in 24 presenze totali tra campionato e Coppa Italia.

Lo United sembra intenzionato a fare sul serio e il patron Urbano Cairo, ovviamente, spera che possa generarsi una vera e propria asta in futuro. Scenario che complicherebbe non poco i piani delle italiane. Staremo a vedere.