Milan e Roma provano il colpo: lo Sporting spara alto

Continua il lavoro di Milan e Roma in vista della prossima stagione. Tanti profili monitorati dai top club italiani, ma la cifra è eccessiva

L’obiettivo di Milan e Roma è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Rossoneri e giallorossi vorrebbe rinforzare la zona mediana con innesti di qualità molto giovani, ma che vantano già una grande esperienza a livello internazionale.

Un profilo davvero interessante è quello del centrocampista uruguaiano dello Sporting Club, Manuel Ugarte, classe 2001, che è stato protagonista finora in Portogallo e in Europa League superando anche l’ostacolo Arsenal. Una soluzione davvero importante per il futuro del centrocampo di Milan e Roma, che sono sempre molto attive sul fronte calciomercato. Cresciuto nel settore giovanile di una squadra di Montevideo, Fenix, è arrivato in Europa alla fine del 2020 firmando con il Famalicao, compagine che milita nel campionato portoghese.

Milan e Roma, Ugarte nel mirino: piace tanto

Subito lo Sporting Club lo preleva nell’estate del 2021 per una cifra vicina ai 7 milioni di euro con un contratto lungo fino al 2026. Già fa parte della Nazionale maggiore dell’Uruguay, è un profilo davvero interessante per imporsi nelle big d’Italia. Così Milan e Roma proveranno ad avere la meglio per rinforzare i loro rispettivi centrocampi con profili da urlo.

Il suo valore è cresciuto a dismisura in questi mesi fino ad arrivare a toccare i 30 milioni di euro. L’uruguaiano vuole continuare la sua avventura fino al termine della stagione per centrare anche una possibile finale di Europa League. Poi penserà al suo futuro dopo l’exploit in Portogallo per fare l’ennesimo salto di qualità della sua carriera: Milan e Roma continuano a lavorare attivamente sul fronte calciomercato per puntellare le rispettive rose. Un lavoro certosino per poter ambire a traguardi sempre più alti in ottica futura: Ugarte piace davvero tanto.