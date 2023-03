Colpo dalla Premier, firma con Conte: Juve show

Il calciomercato della Juventus, in estate, partirà dal ritorno di Antonio Conte: già pronto il primo colpo

Un’annata dai due volti, quella vissuta dalla Juventus di Massimiliano Allegri fino a questo momento. La partenza a rilento, la rimonta fino al secondo posto e poi la penalizzazione che ha di fatto chiuso ogni discorso scudetto per la ‘Vecchia Signora’.

Il rendimento dei bianconeri in questo secondo stralcio di stagione rimane, tuttavia, notevole: 18 punti in Serie A, nelle ultime sette uscite. Oltre alla qualificazione ai quarti di finale di Europa League che contrapporrà la ‘Vecchia Signora’ allo Sporting CP. Ad ogni modo, nonostante i risultati in netta ripresa, la rivoluzione estiva rimane dietro l’angolo. A partire dall’allenatore, visto che pare sempre più concreta l’ipotesi che Massimiliano Allegri alla fine lasci il timone della Juventus. E al suo posto, manco a dirlo, rimane in pole position il grande ex: Antonio Conte. Le recenti pesanti dichiarazioni in conferenza stampa con le quali ha rotto definitivamente con il Tottenham possono, di fatto, avvicinare ancora di più l’allenatore leccese al ritorno a Torino. Nonostante il ‘tradimento’ con l’Inter, dunque, adesso Conte si avvicina sempre più all’ennesima esperienza con la Juventus. E non è un mistero che sottotraccia il club piemontese stia già valutando i profili giusti da integrare all’attuale rosa e che siano probabilmente assai graditi allo stesso allenatore pugliese.

Arriva grazie a Conte: ecco l’erede di Alex Sandro

Tra le necessità più impellenti rimane quella della firma di due terzini che andranno a sostituire Alex Sandro e Cuadrado, ambedue in scadenza il 30 giugno 2023.

Ed è proprio in previsione di un rimpiazzo, in particolar modo del brasiliano, che l’ex Commissario tecnico ci metterebbe lo zampino per aiutare quella che con ogni probabilità sarà, nuovamente, la sua prossima squadra. Nel mirino uno dei giocatori più impiegati da Conte a Londra che l’allenatore spingerebbe per portare con sé alla Juventus. Si tratta di Ben Davies, terzino mancino e nazionale gallese classe 1993. 25 anni, in scadenza nell’estate 2025, il giocatore ha collezionato con la maglia degli ‘Spurs’ 34 presenze con 2 gol e 2 assist all’attivo. Per 20 milioni, poi, il Tottenham dovrebbe lasciare senza problemi partire l’ex Swansea arrivato quasi dieci anni fa in quel di Londra. Conte, insomma, è già pronto a mettere lo zampino sulla sua prossima avventura nella Torino bianconera.