UFFICIALE Bayern Monaco: via Nagelsmann, ecco l’erede

Il Bayern Monaco ha da poco comunicato ufficialmente la propria decisione di esonerare Julian Nagelsmann: scelto il sostituto del tedesco

Un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime ore è esplosa la bomba e adesso è giunta anche l’ufficialità a confermare il tutto. Julian Nagelsmann non è più l’allenatore del Bayern Monaco.

Il club bavarese, infatti, ha deciso a sorpresa di esonerare l’allenatore tedesco. Erano subentrate delle incomprensioni e alla fine si è arrivati alla separazione fra le parti in causa, sebbene i risultati fino a questo momento fossero stati abbastanza soddisfacenti (soprattutto in Champions League). Da adesso in avanti in panchina si siederà Thomas Tuchel, che era stato accostato anche a Juventus e Inter nel recente passato.

Bayern Monaco, UFFICIALE: Nagelsmann out, Tuchel in

Di seguito il comunicato del club: “L’FC Bayern Munchen ha esonerato Julian Nagelsmann. Questa decisione èn stata presa dal CEO Oliver Khan e dal membro del consiglio d’amministrazione per lo sport Hasan Salihamidzic, d’accordo col presidente del club Herbert Hainer“.

Si legge, poi, nella nota: “Il successore di Nagelsmann sarà Thomas Tuchel, che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 e supervisionerà l’allenamento della squadra per la prima volta lunedì“.