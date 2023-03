Di Maria lo trascina in bianconero: un altro ‘albiceleste’ post Cuadrado

L’esterno offensivo bianconero potrebbe convincere il connazionale a sposare la causa della Juventus la prossima stagione dopo la partenza del terzino colombiano

Angel Di Maria è un calciatore rinato. Quanto visto finora non ha nulla a che vedere con il traumatico inizio di stagione, quando l’ennesimo acciacco fisico lo aveva costretto a stare lontano dai terreni di gioco per diverso tempo.

Probabilmente la vittoria del Campionato del Mondo di Qatar nella sua ‘Albiceleste’ lo ha galvanizzato e rilanciato anche con la maglia del club, la Juventus. Ora proprio per i colori bianconeri sta facendo faville e potrebbe essere non soltanto riconfermato per la prossima stagione, ma fungerebbe anche da collante per un nuovo innesto di qualità lungo la corsia difensiva destra.

Calciomercato, senza Cuadrado la Juve pressa Molina

In quella zona di campo, infatti, Juan Cuadrado lascerà il posto al suo erede dopo annate di grandissimi successi. Sebbene la Juventus abbia adocchiato qualche nome di interesse nazionale per galoppare eventualmente anche a tutta fascia con un impianto tattico rivisitato, chi stuzzica le attenzioni della dirigenza è Nahuel Molina.

Il terzino argentino, anch’egli assoluto protagonista con la Nazionale di Scaloni al Mondiale, è oggi uno dei punti fermi dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Qualora il ‘Cholo’ venisse riconfermato in panchina, è difficile che possa lasciarlo partire. A meno che la Juventus non prometta almeno una trentina di milioni. Del resto il calciatore si è unito alla carica di ‘Colchoneros’ soltanto la scorsa estate e ha un lunghissimo contratto in essere fino al 2027. Quest’opera di convincimento da parte di Di Maria dovrebbe quindi toccare le corde più profonde dell’animo del calciatore e superare persino la grande attrattiva del connazionale Simeone. Non sarà facile, ma nel calcio mai dire mai.